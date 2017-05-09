كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر (14) وظيفة تعليمية و(8) وظائف على بند الأجور والمستخدمين (للسعوديين فقط )، وفقاً للمسميات والتخصصات والمواعيد والشروط الموضحة بالإعلان المرفق أدناه.

وعلى ممن تتوفر فيه الشروط التقديم مباشرة إلى كلية الملك فهد الأمنية (إدارة شؤون الموظفين) يومي الأحد والاثنين (( 18 – 19 / 8 / 1438هـ )) الموافق (( 14 – 15 / 5 / 2017م)) من الساعة 9:00 صباحاً، مصطحباً معه أساسات الشهادات العلمية، مع ملاحظة، ألا يكون ملتحقاً بوظيفة حكومية، ألا يكون قد مضى على تخرجه بالنسبة للمعيدين والمحاضرين أكثر من ثلاث سنوات.