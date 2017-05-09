بالفيديو.. مرشد تركي يوبخ سياح عرب والسبب " نور ومهند " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أقدم مرشد سياحي على توبيخ مجموعة من السياح العرب في رحلة بحرية بعد تجاهلهم معالم حضارية إسلامية، واهتمامهم المفرط بقصر الممثلين التركيين “ مهند ونور ” .

وظهر المرشد في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يبدو عليه الامتعاض والغضب، وهو يوجه كلامه للسياح، باللغة العربية وهو يقول “ عيب عليكم، شرحت لكم عن قصر دولمة بهجة أفخم قصر عثماني، ولا أحد أتى من مكانه، شرحت لكم عن قصر محمد الفاتح الذي غير مجرى التاريخ، ولا أحد أتى من مكانه، وشرحت لكم عن قصر مهند ونور، الكل أتى من مكانه ارجعوا إلى أماكنكم لا تنقلب فينا السفينة ”.

وأثار غضب المرشد السياحي من العرب موجًة من الاستهجان في “ تويتر ”، وعلقت مغردة تدعى أريج خالد “ إن من العيب مخاطبة السياح بهذا الأسلوب، يعني يا تقدسون أجدادي العثمانيين يا أشتمكم هذي أخلاق بالله! هو مرشد سياحي يتكلم عن الآثار والمواقع المهمة، وما هو مطوع أو ناصح”.

وانتقد كثير من المغردين ما وصفوه بأنه من مخلفات تأثير الإعلام، على ثقافات الشعوب، “حتى بات جل اهتمام السياح العرب بقصور الممثلين”.