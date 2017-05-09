بالفيديو.. زوجة تتشبث بالزجاج الأمامي لسيارة زوجها اثناء سيرها لضبطه مع أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

نوره الشهري(صدى):

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو مثير لزوجة شاهدت زوجها بجانب امرأة أخرى داخل سيارته .

وكان الزوج جالسا في السيارة مع امرأة أخرى، عندما تشبثت زوجته في الزجاج الأمامي للسيارة، وبدأت الزوجة تصيح بعد مشاهدة زوجها، فيما واصل الزوج قيادة السيارة.

وبعد السير لمسافة قصيرة في الشارع، توقف الزوج بالسيارة، محاولًا إقناع زوجته بالابتعاد عن سيارته، لكنها لم توافق على ذلك.

وكتبت نورة بيتج، التي نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : وجدت هذه المرأة زوجها مع سيدة بجانبه، وقفزت على السيارة ولكن الزوج قام بمواصلة قيادة السيارة من دون اهتمام.

وعلق أحد مستخدمي فيسبوك: “امرأتك تذهب معك ميلًا إضافيًا فقط لتظهر لك أنها تحبك، ومازلت مستمرًا في القيادة”، في حين حذر آخر عشيقة الرجل أنها قد تكون قريبا المرأة التي تجلس على محرك السيارة.