 بالفيديو.. لقطات مروعة لحظة ابتلاع مصعد كهربائي لقدم طفل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 9

    مايو

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بالفيديو.. لقطات مروعة لحظة ابتلاع مصعد كهربائي لقدم طفل

بالفيديو.. لقطات مروعة لحظة ابتلاع مصعد كهربائي لقدم طفل
وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات صادمة للحظة ابتلاع مصعد كهربائي لقدم طفل في محطة مترو بإسطنبول التركية.

حيث تم تصوير الصبي -الذي يبلغ من العمر 9 سنوات وتم التعرف عليه لاحقًا- يلهو ويلعب على المصعد الكهربائي بواسطة الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وكان المصعد الكهربائي الموجود في المحطة يعمل بشكل جيد قبل أن يتعطل فجأة، وعقب ذلك اختفت رِجل الصبي فجأة، مما جعل خصره محاصرًا في السلم، بينما هرعت والدته للتدخل حيث كان الطفل يصرخ بحثًا عن المساعدة.

وأظهرت لقطات مثيرة في وقت لاحق رجال الإنقاذ، وهم يحاولون إنقاذ الصبي باستخدام منشار دائري لقطع السلم وتحريره بأقل ضرر ممكن.


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