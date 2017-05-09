بالصور.. جثمان الشهيد «الحلافي» يصل البشائر وابنه يكشف أخر وصاياه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

وصل إلي ساحة الاحتفالات بمدينة البشائر شمالي منطقة عسير، جثمان الشهيد الرقيب علي بن عبدالله الحلافي علي متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع، وكان في استقباله عدد من المسؤولين والأهالي.

وكشف ابن الشهيد أن والده جمع جيرانه وودعهم قبل ذهابه لواجبه، وفي الصباح اصطحب أبناءه إلي المدرسه وودعهم الوداع الاخير.

و كانت اخر وصايا الشهيد لابنه «يا بُني عشتُ يتيماً وصبرتُ على شدة الحياة وقساوة الظروف، فعليك أن تكون رجلاً صبوراً في حياتك، وحريصاً على دراستك وعلى نفسك وأهلك من بعدي».

