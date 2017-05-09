دورات تدريبية في مجالي المؤتمرات وصحافة الموبايل بـ«الصحفيين السعوديين» - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تفعيلا لمذكرة التفاهم والشراكة التي تم توقيعها مؤخرا بين هيئة الصحفيين السعوديين وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، تقام يوم 22 مايو الجاري ولمدة 4 أيام، دورتين تدريبيتين في مجالي المؤتمرات الصحفية وصحافة الموبايل، في مقر الهيئة بالرياض.

وتهدف الدورات إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد وتنظيم وتغطية المؤتمرات الصحفية، باعتبارها وسيلة أساسية ومهمة في عملية بناء علاقة جيدة مع وسائل الإعلام، وتوصيل الرسائل الإعلامية للجمهور وقادة الرأي.

وتشمل الدورة التعرف بمفهوم المؤتمر الصحفي وأهميته ووظيفته، ومراحل التخطيط لعقد المؤتمر الصحفي، وكيفية استعداد المحرر للتغطية الإعلامية للمؤتمر الصحفي وصياغة وتحرير مادته الخبرية، بجانب استراتيجيات الردود وإدارة الوقت والمعلومات.

وتقام دورة صحافة ” الموبايل ” خلال الفترة من 4 – 7 يونيو المقبل الموافق 9- 12 رمضان، وتتضمن مفهوم صحافة ” الموبايل ” وخصائصها ومتى يتم توظيفها، واستفادة وسائل الإعلام المرئية منها في ممارسة العمل الصحفي وتغطية الأحداث، بجانب أهم التطبيقات والمعدات المستخدمة في التصوير والتسجيل والمونتاج، والقواعد الأساسية لبناء قصة إخبارية جيدة، وعرض نماذج محلية ودولية لصحافة ” الموبايل ” .