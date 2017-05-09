تعليق الدراسة المسائية في محايل عسير بسبب السيول - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قرر تعليم محايل عسير تعليق الدراسة في الفترة المسائية، بسبب السيول التي التي ضربت أودية تيه ونخلين وهبهبة ويسارة وريمة، وفصلت القري واحتجزن المواطنين، كما قطعت الطريق المؤدي إلي بلدة ريمة.

وقال المتحدث باسم تعليم محايل راجح محمد الراجحي، إن تقرر تعليق الدراسة المسائية في إدارة التعليم وجميع المكاتب، نظرا لهطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان عدة أودية على طريق محايل عسير، محذرا من محاولة عبور الأودية خلال جريان السيول.