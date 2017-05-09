القرني يوجه عدة نصائح للثقة بوعد الله وعدم الاستسلام لأوهام الشيطان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نصح الداعية «عائض القرني» متابعيه بعدم الاستسلام لأوهام الشيطان، والثقة بوعد الله، وانتظار الأحسن في المستقبل.

ووجه الداعية عبر حسابه على تويتر، عدة نصائح كان منها «لا تستسلم لأوهام إبليس ومقررات الشيطان من الفقر والهزيمة والفشل والإحباط، بل ثق بوعد ربك؛ فإنه أصدق القائلين ورب العالمين وأرحم الراحمين».

وتابع «توقع الأجمل في حياتك، وانتظر الأحسن في مستقبلك، وبإذن الله فإنه يقع الذي توقعته وزيادة؛ لأنك أحسنت الظن بأكرم الأكرمين».