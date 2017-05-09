حظر قناتي «القرآن» و«السنة» بالهند بدعوى تحريضهما على العنف - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

تعتزم وزارة الإعلام في ولاية كشمير الهندية باتخاذ اجراءات ضد قناتين فضائيتين سعوديتين بدعوي أن محتواها قد يحرض علي العنف.

وكلفت رئيسة وزراء الشطر الهندي من كشمير «محبوبة مفتي» أمس، مسؤولي وزارة الإعلام بالولاية باتخاذ إجراءات ضد قناتين فضائيتين سعوديتين يتابعهما مئات ملايين المسلمين في أرجاء العالم، بدعوى أن محتواهما قد يحرض على العنف والإخلال بالقانون والنظام في ولايتها المضطربة.

وشددت علي اتخاذ اجراءات ضد قناتي القرآن الكريم، والسنة النبوية، رغم أنهما تنقلان الصلوات والعبادات من الحرمين الشريفين، وليس لهما أي محتوى إخباري، ولا سياسي.

وقال وزير الداخلية الهندي إن الحكومة الهندية لن تمنحهما ترخيصا وتؤيد القرارت الصادرة ضدهما.