" القلعة النطاطة " تتحول إلى وحش قاتل لطفله في السادسة من عمرها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحولت لعبة أطفال إلى وحش تسبب في مصرع طفلة في السادسة من عمرها وأصابة ستة أطفال آخرون بجروح، عندما انفلتت لعبة قفز قابلة للنفخ على شكل قلعة من الأوتاد وحلقت في الهواء، ما أدى إلى سقوط الأطفال على الأرض، في بلدة كالدس دي مالافيلا شمال شرقي إسبانيا.

وذكرت السلطات الأسبانية أن فريق التحقيق التابع للشرطة خلص إلى أن ” القلعة النطاطة ” كانت مثبتة باثنين فقط من أوتادها الستة ، وحلقت القلعة فوق المطعم وهبطت على بعد نحو أربعين مترا.

وقال مسؤولون إن المطعم لم يحصل على التصريح المناسب لتنصيب اللعبة.