السوادي يتجاهل السومة ويختار فيتفا كأفضل محترف في الدوري السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله المسروري(صدى):

أسقط سلطان السوادي، لاعب وسط فريق الرائد، النجم السوري عمر السومة، زميله السابق في أهلي جدة، من حساباته، بالنسبة لأفضل محترف أجنبي في الدوري السعودي هذا الموسم.

وتزامل السوادي (24 عامًا) مع السومة لمدة نصف موسم في الأهلي (2014-2015) قبل أن ينتقل للتعاون، ومنه إلى الرائد.

وقال السوادي في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال حول أفضل محترف هذا الموسم ” اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس هو أفضل أجنبي في الدوري، يعجبني أسلوب هذا اللاعب ” .

وبالنسبة لأفضل لاعب محلي، اختار نجم وسط الرائد، نواف العابد لاعب الهلال، الذي توج بطلًا لدوري جميل، كأفضل لاعب سعودي في الموسم.

وقدم السومة 3 مواسم رائعة مع أهلي جدة، فاز في كل منها بلقب هداف دوري جميل، فيما يعد فيتفاتزيديس زميله في الأهلي، أحد أفضل صناع اللعب هذا الموسم، حيث قدم 6 تمريرات أسفرت عن أهداف في الدوري، كما سجل 3 أهداف.

ولعب السوداي 24 من أصل 26 مباراة مع الرائد في دوري جميل هذا الموسم، سجل خلالها 4 مرات، وصنع 8 أهداف، وهو ثاني أفضل صانع لعب في المسابقة، بعد التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي صنع 11 هدفًا.