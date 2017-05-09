جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تخرّج غداً الدفعة الرابعة عشرة من طلابها - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الغد 14 شعبان 1438ه (الموافق 10 مايو 2017م) حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهم 500 طالب على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء.

وأكد معالي الدكتور/ بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أن رعاية سموه الكريم تعدُّ تشريفًا للجامعة وخريجيها وجميع منسوبيها، ودعمًا حقيقيًّا لهم في رسالتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية، وقد عودنا سموه – يحفظه الله – على مشاركة الخريجين فرحة النجاح والتخرج تكريمًا لهم على ما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي المكثف في مركز المحاكاة السريرية ومدن الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة والأحساء، ومشاركتهم أيضًا فرحة التطلع إلى خدمة الوطن والمواطن بثقة وأمانة وإخلاص.

وتابع معاليه موضِّحًا أن الجامعة ملتزمة بتحقيق أهدافها المتمثلة في حرصها على تخريج كفاءات علمية متميزة في مختلف التخصصات الصحية ليشاركوا بفعالية في دعم وتطوير برامج النهضة الصحية في كل أجزاء وطننا الغالي، وليحققوا طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – في أن يتولى خريجوا وخريجات كلياتنا الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية قيادة العمل الصحي في وطننا الغالي باعتبارهم أفضل استثمار وأعظم هبة تقدمها الجامعة للمشاركة في ودعم لأداء الصحة على مستوى المملكة.

وثمَّن معالي الدكتور القناوي الجهود الواضحة والملموسة لمعالي وزير التعليم الدكتور/ أحمد بن محمد العيسى في تفعيل دور المؤسسات التعليمية بالمملكة والارتقاء بمخرجاتها.

وأعرب معاليه في ختام حديثه عن خالص التهاني للخريجين متمنيًّا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم، كما أعرب عن أصدق التهاني لأولياء أمورهم بهذا النجاح المشرف.