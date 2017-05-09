مرور جدة يوجه المتضررين من الحوادث المرورية لـ«تقدير» بالمدينة الذكية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت مصادر إن إدارة المرور بجدة، قد وجت مراكزها الخاصة بالحوادث المرورية بعدم استقبال أو تقدير الحوادث المرورية، وتوجيه المتضريين إلى محطة تقدير للحوادث المرورية بالمدينة الذكية «بصناعة عسفان» والتى بدأت العمل منذ السبت الماضي، لافتة إلى تحديد عددا من المناطق وهى «شمال شارع صاري وحدود قسم مرور شرق جدة وغرب جدة وشركة نجم» لتقدير الحوادث المرورية التي تقع بتلك المناطق بالمدينة الذكية مباشرة، والتي تعمل من السبت وحتى الخميس.

وأشارت أنه تم تحديد الحوادث التى تقع تقع شمال شارع صاري بالتقدير بجنوب جدة فقط، مؤكدةً أن إدارة المرور وجهت بإحالة جميع الحوادث المرورية للتقدير بمكتب جنوب جدة لجميع الحوادث التي تقع يوم الجمعة فقط.