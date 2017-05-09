الهلال الأحمر: تأخر المسعفين يتسبب في 70% من الحوادث والحالات الطارئة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إن نتائج الدراسات أثبتت أن 70% من وفيات الحوادث والحالات الطارئة كان يمكن إنقاذها في حال تدخلت الفرق الإسعافية خلال 30 دقيقة.

وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي لها قدمته خلال فعاليات «اليوم العالمي للهلال الأحمر» أمس الإثنين، أن الدراسات أثبتت أن الخدمات الإسعافية المقدمة من الهيئة ارتفعت بنسبة كبيرة، حيث بلغت الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها أكثر من نصف مليون حالة.

وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أن التجمهر يعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي لتأخر وصول فرق الإنقاذ أثناء الحوادث والحالات الطارئة، وفقاً لصحيفة الوطن.