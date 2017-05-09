البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ينهي استعداده للمشاركة في معرض ايمكس بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يستعد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تحتضنه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، للمشاركة في معرض ايمكس المعتزم إقامته في مدينة فرانكفورت بألمانيا خلال الفترة من 20 إلى 22 شعبان 1438هـ، الموافق 16-18 مايو 2017م، والذي يتيح فرصا للتواصل بين أطراف صناعة الاجتماعات من مختلف دول العالم ومنصة لعقد الاتفاقيات.

ويتولى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تنظيم جناح المملكة في المعرض بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في ألمانيا والقنصلية العامة في فرانكفورت، بمشاركة 16 شركة من القطاع الخاص شملت شركة الاتصالات السعودية، ومركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وشركة معارض الرياض، وشركة ريد السنيدي للمعارض ومجموعة المختص، وشركة أعالي لتنظيم المعارض والشركة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومؤسسة الأبعاد الثلاثة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وشركة ماركوم للتسويق الشامل، ومؤسسة المنظمون المبتكرون لتنظيم المناسبات، ومؤسسة التنفيذ العالي، وشركة سد السملقي المحدودة،وفندق النارسيس، والأكاديمية السعودية للفعاليات المعارض والمؤتمرات.

ويسعى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إلى تسويق المملكة كوجهة واعدة لاستقطاب الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الدولية و التعريف بالمنتجات والخدمات ووجهات فعاليات الأعمال في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، إلى جانب السعي لبناء علاقات مثمرة بين الشركات والجمعيات والمنظمات في المملكة ونظيراتها الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة، لتطبيقها على المستوى المحلي.

ويعد معرض ايميكس، الذي وافق المقام السامي علي مشاركة المملكة فيه ممثلة في البرنامج، من أهم المعارض الدولية المتخصصة في استقطاب الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الدولية وتسويق خدمات الموردين وإبراز مقومات سياحة عمال في الوجهات الدولية.