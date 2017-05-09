مقتل مواطن بــ«الرصاص» في الليث.. والجهات الأمنية تقبض على الجاني - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الليث من القبض على قاتل مواطن سعودي بالطلقات النارية.

وفي التفاصيل فقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ 1438/8/12 تلقت شرطة محافظة الليث بلاغاً يتضمن تعرض مواطن في العقد الثاني من العمر لطلق ناري.

وقد انتقل المختصين والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى موقع الحادثة، حيث اتضح بان المجني عليه فارق الحياة تم حفظ جثمانه بالمستشفى وتم ضبط المتهم واتضح انه مواطن في العقد الثاني من العمر وسيتم إحالته بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية لجهة الاختصاص.