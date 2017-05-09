الخدمة المدنية: سعودة الوظائف الحكومية بالكامل قبل 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الخدمة المدنية، الهيئات الحكومية، بتوطين الوظائف الحكومية وتصفير نسبة المتعاقدين والمتعاقدات معها خلال 3 سنوات، بما لا يخل بمستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

وأكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي في اللقاء التعريفي الثاني ببرنامج خطة السعودة 2020 أمس الإثنين، الوصول لنسبة 100% لسعودة الوظائف العامة للدولة في عام 2020، مشيرا إلى أن ذلك من الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، مضيفا أن الهدف الاستراتيجي الأول يتمثل في «تحسين ثقافة العمل الحكومي»، بحسب صحيفة «عكاظ».