طبيب يخدم مرضى كبار السن مقابل التصدق بعلبة ماء للمحتاجين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

خصص الطبيب خالد الطوالة، أخصائي الطب العام بمستشفى الملك خالد بمدينة حائل، 3 ساعات يوميا لخدمة كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمستشفى ليقدم لهم استشارات طبية أو إعادة صرف أدوية، مقابل علبة ماء للمحتاجين.

وقال الطوالة، إنه يقدم العمل التطوعي خارج ساعات العمل عبر تلقي الطلبات في تطبيق «سناب شات»، مشيرا إلى أنه بدأ هذه المبادرة منذ ثلاث أشهر لمعاناة كبار السن في الوصول إلى المستشفى للظروف المختلفة، مشددا على عدم تقاضيه أي أموال مقابل خدمته، موضا أنه يطلب من القادرين على التصدق بعلبة ماء للمحتاجين، مشيرا إلى تلقيه 200 طلب يوميا.