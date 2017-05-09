الأرصاد: استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح تحد من الرؤية على عدة مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية على عدة مناطق بالمملكة، حتى غد الأربعاء.

وأصدرت الهيئة، 7 تنبيهات أمس الاثنين، تفيد بأن سماء مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية ستكون غائمة والرؤية غير واضحة، مشيرة إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

فيما حذر الخبير الفلكي الدكتور خالد ، الزعاق سالكي الطرق الرابطة بين رفحاء والحفر والقيصومية والأرطاوية من وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال اليوم الثلاثاء.