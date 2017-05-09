بالفيديو.. لحظة رصد تحركات الانقلابيين في منطقة جبلية بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة رصد تحركات ميليشيا الحوثي في الحد الجنوبي من قبل وحدة مختصة بالرصد والمتابعة للتحركات المعادية في الشريط الحدودي، وأشاد المغردون بمدى حرص المرابطون على سرعة تنفيذ العمليات وتناقل المعلومات بينهم بدقة عالية.

وبين الفيديو، عملية نقل المعلومات عن تحركات العدو في الحد الجنوبي بعد رصد عناصر الميليشيات في منطقة جبلية وعرة عن طريق الكاميرات الليلية فيتواصل أحد مسؤوليها مع القناصين المختصين، ويوجههم بإطلاق النار صوب العدو للقضاء عليه، مؤكدين إصابة شخص من ميليشيات الحوثي.