أعضاء بالشورى ينتقدون «العامة للتقاعد»: «الأداء الاستثماري لايزال ضعيفا» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك أثناء جلسة مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧، أمس الاثنين، مؤكدين أن أداء المؤسسة الاستثماري لايزال ضعيفا، وتسابق الأعضاء في طلب المداخلات بعد أن سجلوا علامات استفهام حول محتوى التقرير.

وأكد العضو خليفة الدوسري، ضرورة تفادي الخسارة المحتملة في المركز المالي، موضحا أن عدد المساهمات التي سجلت فيها ضعيفة، مشيرا إلى أداء المؤسسة الاستثماري الضعيف، لافتا إلى توجه المؤسسة لاستثمار 30 مليار ريال في مركز الملك عبدالله المالي رغم عدم انتهاء أعماله، وقال كان يجب عليها أن تستثمر مع شريك من القطاعين الحكومي أو الخاص، بدلا من إبقاء المركز على وضعه الحالي.

وطالب العضو فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى «الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل من خلال مؤسسة واحدة.

و تعجب العضو أحمد الغامدي ما ذهبت إليه المؤسسة من أن «سلبيات المصروفات جاءت بسبب زيادة المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين»، وتساءل: «كيف يحدث ذلك والمؤسسة تزيد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين»، فيما طالب مساعد الفريان بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، بحيث يكون وزير المالية رئيسا لمجلس الإدارة، بديلا لوزير الخدمة المدنية، بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية. مشددا على أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة ولفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات.