إصابة 100 شخص بحمى الدنج في كينيا - صحيفة صدى الالكترونية

نيروبي(صدى):

أصدرت السلطات الصحية الكينية تحذيرًا إلى مواطنيها من تفشي حمى الدنج في مدينة مومباسا الساحلية والتي تنتقل عن طريق البعوض.

وذكر راديو «صوت أمريكا» أن عدد المصابين في مومباسا بحمى الدنج وصل إلى أكثر من 100 حالة، حيث نصحت سلطات المدينة السكان بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات الواقية أثناء النوم.

ويؤكد خبراء بمنظمة الصحة العالمية أن حمى الدنج تنتقل عن طريق أنثى البعوض التي تتسبب أيضًا في الإصابة بمرضي الحمى الصفراء و”زيكا”.