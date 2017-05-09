إصابة 100 شخص بحمى الدنج في كينيا - صحيفة صدى الالكترونية

إصابة 100 شخص بحمى الدنج في كينيا
أصدرت السلطات الصحية الكينية تحذيرًا إلى مواطنيها من تفشي حمى الدنج في مدينة مومباسا الساحلية والتي تنتقل عن طريق البعوض.
وذكر راديو «صوت أمريكا» أن عدد المصابين في مومباسا بحمى الدنج وصل إلى أكثر من 100 حالة، حيث نصحت سلطات المدينة السكان بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مثل استخدام المبيدات الحشرية والناموسيات الواقية أثناء النوم.
ويؤكد خبراء بمنظمة الصحة العالمية أن حمى الدنج تنتقل عن طريق أنثى البعوض التي تتسبب أيضًا في الإصابة بمرضي الحمى الصفراء و”زيكا”.
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