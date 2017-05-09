عضو بالشورى يكشف تفاصيل التصويت على «تقليص الفارق بين الأذان والإقامة» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف عضو مجلس الشورى عطا السبيتي، مقدم توصية تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من المجمعات والأسواق التجارية إلى 5 دقائق، عن تفاصيل التصويت على التوصية، موضحا أسباب تمسكه بها.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، إن التوصية نجحت بـ84 صوتا من الأعضاء، موضحا أن الهدف هو خدمة المصلحة العامة كونه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله، مبينا أن الأسواق تعمد في كثير من الأحيان إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت معتبر، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يبلغ أحيانا ساعة ونصف الساعة يوميا، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد السبيتي أن نجاح التوصية سيساهم كثيرا في خدمة مصالح الناس، مع أداء العبادة دون إضرار، وهو ما حرص عليه الدين الإسلامي.