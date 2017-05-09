تأجيل جلسة «تمكين المرأة من قيادة السيارة» بالشورى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، تأجيل مجلس الشورى لجلسة مناقشة ملف «تمكين المرأة من قيادة السيارة»، دون تحديد موعد جديد لانعقاد الجلسة.

وأوضحت المصادر، أن أعضاء مجلس الشورى تلقوا إشعارا بتأجيل جلسة مناقشة تقرير وزارة الداخلية، والذي يعتزم أعضاء تقديم توصية إضافية لتمكين المرأة من قيادة السيارة، قبل انعقادها بـ48 ساعة، وسط ترجيحات بعرضها في الأسابيع القادمة، وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أن اللجنة الأمنية فشلت في صياغة توصية لتمرير توصية «تمكين المرأة من قيادة السيارة»، ضمن تقرير الداخلية، إلا أن بعض الأعضاء وصفوه بالضعيف وتم رفضه في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد في الشهر الماضي، وعزم عدد من الأعضاء على التقدم بتوصية إضافية تطالب وزارة الداخلية بالسعي نحو تمكين المرأة قيادة السيارة أثناء انعقاد جلسة المناقشة.