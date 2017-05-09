هلال المجمعه يرفع احصائياته للبلاغات والتوعية والتدريب لعام 1437 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت ادارة هيئة الهلال الاحمر بمحافظة المجمعة، عن احصائية البلاغات و التدريب التي شهدتها المحافظة خلال العام1437 ، والتي نتج عنها (1505) بلاغ تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة والطفيفة ،

وقال المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالرياض عبدالله نايف المريبض، جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية بالمحافظة، وقدم الاطباء و المسعفون الخدمة الاسعافية الطارئة لانقاذ وعلاج الحالات بعد الله، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشئات الصحية المناسبة.

واضاف المريبض: اما من الجانب التوعوي والتدريب فقد تم تنفيذ عدد (390) محاضرة توعوية وتنفيذ عدد من الدورات في برنامج الامير نايف بن عبد العزيز للاسعافات الاولية بينما تم تغطية اكثر من (35) مشاركة رياضية و 3 خطط فرضية للكوارث ويأتي هذا حرصاً من الهيئة في تفعيل البرامج التوعوية والتدريبية على مستوى المناطق والمحافظات وتنشيط دور المتطوعين المهم بعد تدريبهم وتطويرهم اسعافياً.