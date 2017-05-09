اعتقال «الصندوق الأسود» لميليشيا الحوثي في مأرب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن القيادي الحوثي مصطفى حسين المتوكل، المشرف على الملف الاقتصادي للانقلابيين.

وأكد مصدر أمني في الحكومة اليمنية، اعتقال استخبارات التحالف العربي المتوكل، مشيرا إلى أن المعتقل يحتفظ بأسرار هامة عن الانقلابيين إذ أنه يتولى الإشراف على الملف الاقتصادي، موضحا أنه تم اعتقاله في محافظة مأرب أثناء عودته من ألمانيا، لتنفيذ مهام خاصة بالميليشيات وجلب الدعم لهم.

وأوضح المصرد أن المتوكل، الذي يعمل أستاذا بجامعة صنعاء، يعدّ أحد راسمي السياسات الاقتصادية للحوثيين، ويتولى ملفهم الاقتصادي بالكامل، علاوة على أنه يحظى بمكانة كبيرة لدى قياداتهم، ويحتفظ بأسرار كبيرة عنهم، ويعتبر بمثابة «الصندوق الأسود» للحوثيين، الذي يحوي كل البيانات والمعلومات والخطط والاستراتيجيات، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشار نجل المعتقل، الباقر، إلى انقطاع الاتصال الاتصالات مع والده منذ أيام، موضحا أن والده يمتلك لـ4 هواتف جوالة، مشيرا إلى أنباء اعتقاله من قوات الشرعية.