بالفيديو.. الملك المؤسس يشارك في غسل الكعبة استعدادا لموسم حج 1350هـ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، يظهر مشاركته في غسل الكعبة الشريفة وبجواره أمير البحرين وكبار رجال المملكة.

ويرجع الفيديو لعام 1350هـ الموافق 1932م، ووثق الفيديو لحظات الاستعداد لموسم الحج من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، وشرح مذيعٌ، المشهد المصور في المقطع، قائلا: «جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود ومعه أمير البحرين وكبار رجال المملكة يطوفون حول الكعبة الشريفة قبل الاحتفال بغسلها، تمهيدا لإلباسها الكسوة قبل الوقوف بصعيد عرفة»، معربا عن سعادته كون الفرصة سنحت للمصور بتوثيق الحجر الأسود عن قرب بكل وضوح، في لقطة وصفها بالنادرة.

