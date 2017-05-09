بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

فتحت مراكز الاقتراع في كوريا الجنوبية أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد عزل الرئيسة السابقة بارك غوين-هاي.

وتمت دعوة الناخبين للتوجه إلى مكاتب الاقتراع البالغ عددها 139 ألفًا وذلك بعد حملة انتخابية قصيرة هيمنت عليها مسألة التوظيف وعدم المساواة أكثر من الملف الكوري الشمالي، ويُعد مرشح الحزب الديموقراطي مون جاي-إن المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات، وقد عرف بنشاطه من أجل حقوق الإنسان.

وأظهر استطلاع حصوله على 38 % من نوايا التصويت، متقدمًا بأشواط على الوسطي آن شيول-سو والمحافظ هونغ جون-بيو.