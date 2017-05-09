محكمة إسرائيلية تؤجل محاكمة «ممثل وكالة التعاون التركية بغزة» لـ6 يونيو - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أجلت محكمة إسرائيلية، محاكمة ممثل وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا» في قطاع غزة محمد مرتجي، المحبوس منذ 12 فبراير الماضي، إلى 6 يونيو المقبل.

وقالت ليا تسيمل محامية مرتجي، إن المحكمة الإسرائيلية أخفت قسما من لائحة الاتهامات الموجهة ضد موكلها عن هيئة الدفاع، بداعي سرية العملية القضائية، مضيفة «طلبنا من النائب العام الاطلاع على كامل اللائحة، كي يتسنّى لنا الدفاع عن مرتجي، وعقب طلبنا هذا تم تأجيل الجلسة إلى 6 يونيو القادم».

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، نشر في 21 مارس الماضي، لائحة اتهام ضد مرتجى شملت اتهامات منها: «العمل مع الجناح المسلح لحركة حماس، وعضوية منظمة معادية، والتواصل مع جواسيس أجانب، وإعداد مؤامرة للإضرار بأمن الدولة».