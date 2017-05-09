محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة في الشهيد الرقيب العامري - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أدى محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، مع جموع غفيرة من المصلين، أمس الاثنين، صلاة الميت بجامع العباس على الشهيد الرقيب صالح بن محمد العامري، الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعا عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي .

ونقل محافظ الطائف لأسرة الشهيد تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وأكد ذوو الشهيد العامري أنهم فداء لهذا الوطن والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية، وقالوا: «لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين وبذل الغالي والنفيس وكل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره ».