فيديو يرجع الأمل لأسرة مفقود في العثور عليه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أرجع الأمل لأسرة ضيف الله الجعيد حيث أنه مفقود منذ أكثر من أسبوع، وأكدت الأسرة أن الشخص المتواجد في الفيديو الذي تم تصويره في مركز المظليف بمحافظة القنفذة هو الجعيد.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف عمليات البحث عن المفقود الجعيد، «38 عاماً»، والذي فقد بعد أدائه صلاة الجمعة يوم 2 شعبان الجاري، إثر معاناته من اعتلالات نفسية تجعله لا يدرك طريقه، ورصدت أسرته مكافأة مالية لمن يعثر عليه وتفاعل عدد كبير من الأهالي في الطائف وشكلوا فرقا للبحث عنه.

وأكدت أسرة الجعيد، تقدمها ببلاغ لشرطة المظيلف بعدما وجدوا مقطع الفيديو، لافتين إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحالة بشكل فوري.