«كريم» تمنع قائدي سيارتها من الحديث مع الزبائن دون إذن مسبق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

منعت شركة «كريم» قائدي سيارتها من مخاطبة الزبائن دون إذن مسبق، وأكد مدير عام الشركة في المملكة، المهندس حاتم الكاهلي أن بدء قائد المركبة بالحديث مع الزبون دون حاجة مهنية يعتبر ممنوعا، وأمر مخالف لسياستنا.

وقال المهندس حاتم الكاهلي، إن هناك خدمات يقدمها قائدو مركباتها تعود إلى رغبة العميل، موضحا أن الحلوى التي يقدمها القائد للزبائن أو السماح بتشغيل الموسيقى عبر سلك AUXلا تسبب لهم إزعاجا مطلقا، مشيرا إلى أن الشركة تطلق مئات الرحلات السريّة يومياً، يقوم بها متسوّقون سريّون لتقييم الخدمة، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد الكاهلي أن الشركة ليس لها صلة بالمقطع المتداول الذي يظهر فيه أحد الزبائن يستخدم «أرجيلة» داخل السيارة، موضحا أنه تم التحقق من ذلك.