 الشمراني يرد على الغامدي هل استفزتك كلمة ماجد عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 8

    مايو

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الشمراني يرد على الغامدي هل استفزتك كلمة ماجد عبدالله




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