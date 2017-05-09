مجلس الوزراء يوافق على إصدار ترخيص بنك الخليج الدولي السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء أمس، بإصدار وزير المالية الترخيص اللازم لبنك الخليج الدولي السعودية – تحت التأسيس – وفقا للمادة 3 من نظام مراقبة البنوك.

ويأتي الترخيص لهذا البنك في فترة تحول مهمة يشهد خلالها الاقتصاد الوطني مرحلة إعادة هيكلة، بعد ” رؤية المملكة 2030 ” التي ستنتج عنها تغيرات جوهرية في السياسات الاقتصادية في المملكة.

وبنك الخليج الدولي هو بنك مسجل في البحرين كشركة مساهمة بحرينية بمسمى بنك الخليج الدولي، وتملك فيه المملكة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة حصة 97.2%، فيما تمتلك دول مجلس التعاون التعاون الخليجي الاخرى ما نسبته 2.8%.