داعش يتوعد بعمل إرهابي في لندن عبر رسالة لأنصاره - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

هدد تنظيم داعش الإرهابي، باستهداف المارة في المناطق المزدحمة بلندن، داعيا أنصاره إلى استخدام الشاحنات الكبيرة والثقيلة.

وذكرت مجلة دابق الذراع الإعلامية للتنظيم الإرهابي، في مقال بعنوان ” تكتيكات الإرهاب ” ، أن الهجمات يجب أن تتم عبر استخدام شاحنات كبيرة في الحجم والوزن، إضافة لتأكيد المقال على أن تكون مشابهة لتلك الشاحنات التي استخدمت في هجوم برلين الذي وقع في ديسمبر 2016، وراح ضحيته 12 شخصًا.

وكان قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مارك راولي، قد أعلن في الثاني والعشرين من مارس الماضي مقتل 4 أشخاص، من بينهم شرطي والشخص المهاجم، في اعتداء أمام البرلمان البريطاني، في لندن .