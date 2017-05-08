تشييع جنازة منسوب «مدني رنية» عقب تعرضه لـ «صاعقة رعدية» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شيعت جموع غفيرة، ظهر اليوم الإثنين، أحد أفراد إدارة الدفاع المدني في محافظة رنية، بعد أن تسببت صاعقة رعدية في وفاته أثناء حديثه بالهاتف النقال مساء الأمس؛ الأمر الذي جعل الحزن يخيم على زملائه بعد افتقادهم تلك البسمة التي اعتادوا عليها منه.

وكانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت مساء أمس بلاغًا، مفاده تعرُّض مواطن لصاعقة رعدية في منطقة صحراوية، تقع على طريق ” بيشة– الرين ” .

وفور وصولهم الموقع برفقة الجهات الأمنية والإسعافية خيم الحزن عليهم حينما علموا أن ذلك البلاغ سيظل عالقًا في أذهانهم، وهم يشاهدون زميلهم العريف فيصل بن عون السبيعي –رحمه الله- قد ودعهم، بعد أن كان يطمئن على ماشيته في تلك المنطقة، وتخطفته الصاعقة الرعدية آنذاك في لمح البصر.

من جهته، تقدم مدير إدارة الدفاع المدني في رنية، العقيد هاني الزرقي، عبر ” سبق ” ، نيابة عن زملائه ضباط وأفراد الإدارة، بخالص المواساة والتعازي لأسرة الفقيد ” السبيعي ” ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجمعهم به في مستقر رحمته.