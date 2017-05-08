مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشيو(صدى):

أعلن مسئول في الشرطة الصومالية، مقتل وإصابة 15 شخصا على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أحد المقاهي في العاصمة الصومالية مقديشيو.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين، عن الضابط الصومالي محمد حسين قوله إنه تم تفجير سيارة مفخخة كانت تقف خارج مقهي ” بار إيطاليا ” بالقرب من بعض الأشخاص الذين يجلسون خارج المقهي – القريب من وزارة الهجرة الصومالية – مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجير ، إلا أن مثل هذه الهجمات غالبا ما تنفذها حركة ” الشباب ” الصومالية.