مشهد تمثيلي كوميدي يكشف عن ماسأة تبوك المرورية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قام بإعداده اثنان من نجوم سناب شات يتناول بشكل كوميدي ساخر ماسأة نزيف الدماء في تبوك بسبب غياب جسور المشاة الأمر الذي يتسبب في العديد من الحوادث المرورية التي تحصد الأرواح في غيبة من المسؤولين عن خطورة الأمر.

أظهر مقطع الفيديو شابين كل منهما على رصيف وأحدهما يحث الآخر على عبور الطريق لملاقاته ولكنه لا يستطيع بسبب السيارات المسرعة ولكنه يجازف في نهاية الأمر فتصدمه سيارة وهنا يقدم الآخر رسالته التي أرادها من الفيديو عن خطورة عبور الطريق وغياب جسور المشاة ثم يطلب من صديقه الذي لقى حتفه النهوض فالرسالة قد تم توصيلها.