 الحريري: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصار للديمقراطية - صحيفة صدى الالكترونية

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الحريري: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصار للديمقراطية

الحريري: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصار للديمقراطية
بيروت(صدى):

اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الإثنين، انتخاب الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يعد انتصارا للديمقراطية الواسع ، الذي يشرف فرنسا والفرنسيين ، والذي هو جزء من رسالة إنسانية عظيمة للعالم رسالة الأخوة والسلام والتسامح.
وأوضح الحريري ، في برقية تهنئة بعث بها إلى ماكرون ، أن العلاقات بين لبنان وفرنسا استثنائية فهي قصة الصداقة والأخوة مشتركة بين الشعبين وهي تعود لعدة قرون خلت .. معربا عن اقتناعه بضرورة المحافظة على هذا التراث الثمين.


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