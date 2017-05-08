 سائق «توك توك» سوداني يعيد 40 مليون جنيه لصاحبها وجدها داخل مركبته - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 8

    مايو

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سائق «توك توك» سوداني يعيد 40 مليون جنيه لصاحبها وجدها داخل مركبته

سائق «توك توك» سوداني يعيد 40 مليون جنيه لصاحبها وجدها داخل مركبته
نورة الشهري(صدى):

عاد شاب سوداني ، يعمل قائدا لتوكتوك، 40 مليون جنيه ، إلى محاسبة بمدرسة كانت نسيتها داخل المركبة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى استلام محاسبة رواتب المعلمين ، من البنك وأثناء ذهابها إلى المدرسة استقلت «توك توك»، ودخلت المدرسة لتفاجأ بأنها نسيت المرتبات التي بلغت 40 مليون جنيه سوداني داخل التوكتوك، فتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرر محضرا ، وأثناء تواجدها فوجئت بسائق التوك توك يحضر المبلغ من تلقاء نفسه.

لاقى الفعل استحسان الشرطيين والمحاسبة ، وتم تحفيزه على أمانته من جهات عدة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25387 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله اكبر ,,,

,,, كفو والله يازول ,, يشهد الله اني احبكم في الله لأمانتكم ونياتكم الطيبه ,,كل علومكم طيبه وعال العال دائماً ,,,

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