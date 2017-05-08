سائق «توك توك» سوداني يعيد 40 مليون جنيه لصاحبها وجدها داخل مركبته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عاد شاب سوداني ، يعمل قائدا لتوكتوك، 40 مليون جنيه ، إلى محاسبة بمدرسة كانت نسيتها داخل المركبة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى استلام محاسبة رواتب المعلمين ، من البنك وأثناء ذهابها إلى المدرسة استقلت «توك توك»، ودخلت المدرسة لتفاجأ بأنها نسيت المرتبات التي بلغت 40 مليون جنيه سوداني داخل التوكتوك، فتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرر محضرا ، وأثناء تواجدها فوجئت بسائق التوك توك يحضر المبلغ من تلقاء نفسه.

لاقى الفعل استحسان الشرطيين والمحاسبة ، وتم تحفيزه على أمانته من جهات عدة .