سائق «توك توك» سوداني يعيد 40 مليون جنيه لصاحبها وجدها داخل مركبته - صحيفة صدى الالكترونية

سائق «توك توك» سوداني يعيد 40 مليون جنيه لصاحبها وجدها داخل مركبته
عاد شاب سوداني ، يعمل قائدا لتوكتوك، 40 مليون جنيه ، إلى محاسبة بمدرسة كانت نسيتها داخل المركبة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى استلام محاسبة رواتب المعلمين ، من البنك وأثناء ذهابها إلى المدرسة استقلت «توك توك»، ودخلت المدرسة لتفاجأ بأنها نسيت المرتبات التي بلغت 40 مليون جنيه سوداني داخل التوكتوك، فتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرر محضرا ، وأثناء تواجدها فوجئت بسائق التوك توك يحضر المبلغ من تلقاء نفسه.
لاقى الفعل استحسان الشرطيين والمحاسبة ، وتم تحفيزه على أمانته من جهات عدة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 25387 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله اكبر ,,,
,,, كفو والله يازول ,, يشهد الله اني احبكم في الله لأمانتكم ونياتكم الطيبه ,,كل علومكم طيبه وعال العال دائماً ,,,