ملك البحرين يمنح الرئيس المصري وسام الشيخ عيسى آل خليفة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسام الشيخ عيسي آل خليفة، وهو أرفع وسام بحريني، وذلك إمتناناً لمساندة مصر الدائمة للبحرين، وتقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها الرئيس من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وسعيه لتحقيق وحدة الصف العربي وتبنيه للقضايا المصيرية.

صرح بذلك السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .

كان الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة عقدا جلسة مباحثات ثنائية بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم ، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.