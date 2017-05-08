شرطة الرياض توضح حقيقة " كيس " آثار الرعب في مدرسة ابتدائية شرق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه في تمام الساعه 9.41 صباحا من يوم الإثنين 12-8-1438 ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بلاغ مواطن في العقد الخامس من العمر يعمل حارسا لاحدى المدارس الابتدائيه شرق العاصمه الرياض ، عن دخول امرأه ترافقها طفلتان ( خمس و ست سنوات ) للمدرسه، بقصد محاولة تسجيلهن و خرجت في حال سبيلها تاركة كيس بلاستيكي في فناء المدرسه الخارجي مما أثار الشبهة و الريبه و سبب حاله من الهلع لدى المعلمات و الطالبات .

جرى على الفور تمرير المعلومه للأجهزة الأمنيه المختصه و بالكشف على الكيس اتضح أنه يحتوي على شريط لاصق فقط و تأكد أن الوضع طبيعي، و بضبط افادة قائدة المدرسه افادت أن الأحداث المصاحبه لخروج المرأه أثارت الريبه مما حدا بإدارة المدرسه اشعار الجهات الأمنيه مؤكدة سلامة جميع الطالبات وعدم وجود أي حالة هلع او تدافع هذا ما لزم توضيحه و تبيانه دحرا لأي شائعة أو معلومات مغلوطه.