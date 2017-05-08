إحباط تهريب نصف طن حشيش في (جازان ونجران وعسير) بحوزة 9 اثيوبيين و 4 سعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ٤- ١٠ /٨/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص قادمين من الاراضي اليمنيه حاولوا التسلل للمملكة عبرالمناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) لتنفيذ نواياهم في تهريب الموادالمخدرة والتي تستهدف النيل من أبنائنا مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٩) تسعة أشخاص من الجنسية الأثيوبية و(٤) أشخاص سعوديي الجنسية .. وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٥٩١.٦٥) خمسمائة وواحد وتسعون كيلوجرام وخمسة وستون جراماً من مادة الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى . والله ولي التوفيق.