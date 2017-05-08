سنسجل ونسجل تحرم النصر من عشرين مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحي(صدى):

يبدو ان سياسة ( الجدوله) التي اعتمدتها ادارة النصر لتسيير امور الفريق خلال الفتره الماضيه ستكلف النادي خسارة جزء كبير من عوائد النقل التلفزيوني ومستحقات المركز الثالث.

وكانت ادارة النصر تستقطع (مقدما) جزء من حقوقه لدى الاتحاد السعودي بضمان العوائد الماليه من المشاركة في الدوري والنقل التلفزيوني لتسديد حقوق لاعبيه بعد جدولتها، لتتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد، وتوثيق العقود لدى لجنة الاحتراف خلال فترات التسجيل المعتمده.

هذه التراكمات ستحرم النصر من اكثر من عشرين مليون ريال، سيقتطعها الاتحاد السعودي لتسديد مستحقاته وفق الاتفاق المسبق. و تأتي هذه الخطوة لتزيد من جراح الفريق الذي يعاني فراغ اداري وفني ، وتاخر في رواتب اللاعبين وصل لعشرة اشهر.