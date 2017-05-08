الصحة تنفي التقرير المتداول للأخطاء الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفت وزارة الصحة، صحة التقرير المتداول عن الأخطاء الطبية، مشيرة إلى أنه مجرد تقرير عن البلاغات المقدمة وليس أخطاء طبية مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن تقديم البلاغات عن طريق الاتصال على الرقم 937 هو حق مكفول للمريض والمستفيد من الخدمة، وما تم تداوله في التقرير المتداول عن بلاغات لأخطاء طبية هو في الواقع ما تم الإبلاغ عنه من قبل المرضى وذويهم.

وأكدت أن هذه البلاغات خاضعة للتدقيق والمراجعة وما يتم التأكد منه تقوم الوزارة بأخذ الخطوات النظامية اللازمة تجاهه.

ولفتت إلى أن ما تم تداوله هو معلومات البلاغات والتي لا تعكس بالضرورة كون البلاغ بالفعل خطأ طبيا أم لا، كما هو واقع البلاغات في الجهات الرقابية الأخرى.