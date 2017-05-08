مجلس الشورى يثير الجدل على تويتر بسبب صورة حضور الجلسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشر مجلس الشورى صورة لـ 5 أشخاص يحضرون إحدى الجلسات، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولاقت الصورة استنكار المغردين، واستحسان البعض.

وأشار أحد المغردين إلى أن إعجابه بالفكرة ، مقترحا صرورة التوسع في عدد المشاركين، بحيث يشمل جميع فئات المجتمع كنوع من الإنصاف، وألا تقتصر المشاركة على خمسة أشخاص من الشباب .

فيما استنكر آخرون الفكرة متساءلين : “ ما الفائدة من الحضور إذا لم يكن هناك فرصة لإبداء الرأي في القرارات؟ ” .

وأبدى بعض المغردين رغبتهم في الحضور، مشترطين أن يكون لهم أحقية النقاش وإبداء الرأي.

يُذكر أن مجلس الشورى عقَد صباح اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.