ضبط الجاني المتورط في عملية السطو المسلح على محل المجوهرات بضباء - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الإثنين، من ضبط الجاني المتورط في عملية السطو المسلح التي استهدفت محلا لبيع المجوهرات وأسفرت عن وفاة الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي من رجال الأمن، وفر لمنطقة جبلية، وتم الاستعانة بطيران الأمن لتمشيط كامل المنطقة التي يختبئ فيها منفذ الجريمة.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد أمر بترقية الشهيد الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي إلى رتبة رئيس رقباء، وأن يعامل معاملة الشهداء.

استُشهد «الحويطي»، متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه لعملية سطو مسلح على أحد محال الذهب في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك الجمعة الماضي، نفّذها جانٍ كان يرتدي زيًا نسائيًا، وحين كُشف أمره وتمّ إبلاغ الشرطة كان الشهيد قريبًا من موقع الحادثة وهو الذي جعله يصل في وقت قصير جدًا، وعند وصوله أطلق الجاني الرصاص عليه فأًصابه في صدره، كما كان الجاني قد أطلق النار على مواطن ووافد عربي وأصابهما قبل أن يفر من الموقع.