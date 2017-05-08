رئيس نادي الهلال يتكفل بسداد ديون المعلق محمد رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

‏ محمد السعران(صدى):

تكفل الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي ⁧‫الهلال، بسداد جميع ديون المعلق ‏الرياضي المعروف محمد رمضان.

وكان الفنان فايز المالكي، نشر فيديو يتحدث خلاله عن الحالة الصعبة التي وصل إليها المعلق الرياضي محمد رمضان.

وأوضح المالكي خلال الفيديو، أن رمضان وصل لحال سيئة بسبب كثرة الديون المفروضة عليه ووضعه الصحي ومعاناة أسرته صحيا، كاشفا أن زوجته تعاني من مرض السرطان، وأن ابنته متوفاة دماغيا منذ 7 سنوات.