أمانة الحدود الشمالية تنفذ 312 جولة خلال شهر رجب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 312 جولة على المنشآت التجارية خلال الشهر الماضي، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور مهند الدخيل،

أن عدد الجولات بلغ 312 جولة على. 2459 محلاً ورصدت 95 مخالفة، وبلغت الغرامات 123100 فيما أنذر 122 محلات ، وتم إتلاف 58.47 لتر من مستحضرات وسوائل، كما تم إتلاف 1010 كيلو جرام من المواد الغذائية.

وأكد الدخيل أنّ الجولات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بهدف منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.