انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للهلال الأحمر بالحدود الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أنطلقت مساء اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٨/١٢هـ فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعدد من الانشطة والفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

حيث ان من ضمن هذه الفعاليات انطلاق مسيرة لعدد من سيارات الهلال الاحمر وبمشاركة الجهات الحكومية الاخرى في تمام الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم الاثنين في الطرق الرئيسية في مدينة عرعر , وكذلك تم توزيع المطويات التوعوية والتثقيفية والهدايا عند توقف المسيرة في شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ( النخيل ) .

ويقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ / محمد بن نايف العنزي شكره وعرفانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على دعم سموه الغير مستغرب لتسهيل إنجاز هذه الفعاليات .كما يشكر إدارات وموظفين جميع الجهات المشاركة وهي الشؤون الصحية والدفاع المدني والمرور وأمن الطرق والدوريات الأمنية على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح المسيرة .

صرح بذلك.

مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية

و المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية

مساعد بن غالي العنزي